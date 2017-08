Prihaja nova promocija sheme izbrane kakovosti za slovensko super hrano

Gornja Radgona, 27. avgusta - V Sloveniji pridelane in predelane izdelke, ki so certificirani oz. lahko nosijo znak Izbrana kakovost Slovenije, bomo odslej promovirali z geslom Naša super hrana, zanimanja za vstop v to shemo kakovosti pa je vse več, so ugotavljali na posvetu, ki so ga danes v Gornji Radgoni pripravili v okviru kmetijsko-živilskega sejma Agra.