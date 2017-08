Agra: Izvoz na Kitajsko zahteva veliko znanja in potrpežljivost

Gornja Radgona, 26. avgusta - Vse države vzhodne in srednje Evrope t. i. pobude 16+1 si želijo boljšega poslovnega sodelovanja s Kitajsko, ta pa je pripravljena uvažati, vendar le kakovostne izdelke. Pot do tega trga, ki je velika priložnost, pa je precej zapletena in dolgotrajna, so ugotavljali na poslovni konferenci Kitajske ter držav srednje in vzhodne Evrope na sejmu Agra.