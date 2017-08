S projektom Scena povezuje manjšinam približali sodobne gledališke prakse

Ljubljana, 28. avgusta - Društvo bosansko-hercegovskega in slovenskega prijateljstva Ljiljan je med septembrom 2016 in avgustom 2017 s projektom Scena povezuje z 90 brezplačnimi delavnicami pripadnikom manjšinske in priseljenske skupnosti približevalo sodobne gledališke prakse. Ob zaključku pripravljajo štiridnevni festival z okroglo mizo in različnimi delavnicami.