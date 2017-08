Jamski človek bo uvedel 11. festival Komedija pod zvezdami

Ljubljana, 27. avgusta - Na Ljubljanskem gradu se bo nocoj z uspešnico Uroša Fürsta Jamski človek, ki letos praznuje 15 let obstoja in rekordnih 700 uprizoritev, začel 11. festival Komedija pod zvezdami. Do 30. avgusta bodo na sporedu festivala v organizaciji Gustav filma še komedije Zlati fantje, Še vedno mame in Boksarsko srce.