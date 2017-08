Otroci in družine se bodo lahko sprehodili po Emonski promenadi

Ljubljana, 24. avgusta - Ljubljansko Trnovo se zadnji avgustovski konec tedna tradicionalno spremeni v Emonsko promenado, gledališče na prostem in ustvarjalno sprehajališče za otroke in odrasle. Obiskovalci si bodo od danes do sobote na treh različnih prizoriščih lahko ogledali 25 gledaliških, lutkovnih, akrobatskih in glasbenih dogodkov v izvedbi umetnikov iz 11 držav.