Na Brdu za nadaljnje kmetijsko sodelovanje med Kitajsko ter srednjo in vzhodno Evropo

Brdo pri Kranju, 25. avgusta - Na današnji ministrski konferenci 12. foruma kmetijsko-trgovinskega in gospodarskega sodelovanja med Kitajsko ter državami Srednje in Vzhodne Evrope, ki je potekala na Brdu pri Kranju, so sodelujoči ministri in njihovi namestniki soglasno sprejeli izjavo o nadaljnjem spodbujanju sodelovanja na področju kmetijstva med stranema.