Židan s kitajskim kolegom o krepitvi sodelovanja

Bled/Ljubljana, 24. avgusta - Kmetijski minister Dejan Židan je danes na Bledu sprejel kitajskega ministra za kmetijstvo Han Changfuja, ki je na obisk v Slovenijo prispel z močno politično in gospodarsko delegacijo. Namen dvostranskega srečanja je nadaljnja krepitev sodelovanja s Kitajsko na političnem in predvsem na gospodarskem področju, so sporočili z ministrstva.