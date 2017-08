Kmetijski ministri pobude 16+1 na Brdu pri Kranju o pomenu prehranskih verig

Brdo pri Kranju, 25. avgusta - Na Brdu pri Kranju se bo danes začel 12. forum kmetijsko-trgovinskega in gospodarskega sodelovanja med Kitajsko ter državami Srednje in Vzhodne Evrope. Kmetijski ministri iz držav pobude 16+1 bodo razpravljali o pomenu prehranskih verig na lokalni in globalni ravni, srečanje pa bodo v soboto nadaljevali v Gornji Radgoni na sejmu Agra.