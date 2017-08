V Domžalah policija zasegla heroin, na Novomeškem večjo količino konoplje

Novo mesto/Domžale, 18. avgusta - Domžalski in novomeški policisti so v zadnjih dneh zasegli večjo količino prepovedane droge. V Domžalah so 32-letni slovenski državljanki zasegli kilogram heroina, na območju Policijske uprave Novo mesto pa so v preiskavah odkrili več sto rastlin konoplje in še nasad s skoraj 1000 sadikami, so sporočili z ljubljanske in novomeške policijske uprave.