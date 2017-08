ZDA v skladu z novo strategijo ohranjajo vojake v Afganistanu

pripravila Sara Kovač

Washington/Kabul, 22. avgusta - Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek v predstavitvi nove strategije sporočil, da ZDA ne bodo umaknile svojih vojakov iz Afganistana, temveč bodo tam ostale in se "borile za zmago". V Kabulu in zvezi Nato so napoved pozdravili, talibani pa so ZDA posvarili, da bo Afganistan postal njihovo pokopališče.