Zaradi požara v kleti bloka v Sladkem Vrhu šest ljudi na pregled v bolnišnico

Šentilj, 16. avgusta - V naselju Sladki Vrh v občini Šentilj je v torek zvečer zagorelo v kletnih prostorih stanovanjskega bloka. Posredovali so gasilci, ki so ogenj pogasili in prezračili prostore. Šest oseb, ki so se nadihale dima, so reševalci preventivno prepeljali na pregled v Univerzitetni klinični center Maribor.