Dve noči preživel v gozdu z zlomljeno nogo

Kamnik, 17. avgusta - Gorski reševalci so pred dnevi s težko dostopnega terena ob gozdni poti med Potokom in Vranjo pečjo rešili moškega, ki je v gozdu preživel dve noči z zlomljeno nogo. Moški naj bi si nogo zlomil v soboto okrog 17. ure, ker pa ni imel mobilnega telefona, ni mogel poklicati na pomoč, so zapisali na spletni strani Gorske reševalne službi Kamnik.