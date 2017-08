Finance: Nam grozijo posojila v frankih 2.0? (22. 8.)

Ljubljana, 21. avgusta - Državo pretresa švicarski frank oziroma posojila z valutno klavzulo, odobrena med letoma 2000 in 2010. Prvi dogodek je bil, ko so pravniki napisali pravno mnenje in predlog interventnega zakona o konverziji posojil v evrske. Drugi dogodek pa sodba prvostopenjskega sodišča o enem od posojil v švicarskih frankih, v Financah piše Janez Tomažič.