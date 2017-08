Delo: Še en višegrajski konec (21. 8.)

Ljubljana, 21. avgusta - Višegrajski skupini držav V4 so že večkrat napovedali bridki konec. Zadnji povod za take napovedi so bile nedavne izjave predsednika slovaške vlade Roberta Fica, da je za njegovo državo regionalno sodelovanje v četvorki sicer pomembno, a da so življenjski interesi Slovaške v evropskem "trdnem jedru", v Delu piše Boris Čibej.