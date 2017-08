Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (21. 8.)

Ljubljana, 21. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o prvi pozitivni sodbi v tožbi glede posojil v švicarskih frankih, o katastrofalni večmesečni suši v Sloveniji, o tem, da je nekdanjemu politiku Igorju Bavčarju zopet uspelo odložiti prestajanje zaporne kazni in da so začeli teči roki za volilna opravila ob prihajajočih predsedniških volitvah jeseni.