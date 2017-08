ZDA in Južna Koreja začeli skupne vojaške vaje

Seul, 21. avgusta - Ameriške in južnokorejske oborožene sile so danes kljub napetostim na Korejskem polotoku začele tradicionalne skupne vojaške vaje, na katerih sodeluje 50.000 južnokorejskih in 17.500 ameriških vojakov. V Severni Koreji vidijo vaje kot skrajno provokacijo in ZDA svarijo, da z njimi "prilivajo olje na ogenj".