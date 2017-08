Danska odkrila še sedem ton oporečnih jajc

Koebenhavn, 17. avgusta - Danska je odkrila še skoraj sedem ton uvoženih jajc, ki vsebujejo človeku potencialno škodljivo količino insekticida fipronil, je danes sporočila njihova nacionalna agencija za varno hrano. Skoraj vsa okužena jajca so bila uvožena z Nizozemske, skuhana in olupljena pa so bila na Danskem, poročajo tuje tiskovne agencije.