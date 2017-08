Rimske igre slikovit spomin na čas, ko je bil Ptuj večji od Dunaja in Londona

piše Andreja Seršen Dobaj

Ptuj, 19. avgusta - Ob zvokih gonga in soju bakel, ki so naznanili prihod vestalk, legionarjev in drugih likov iz rimskih časov, se je sadovnjak na vzpetini za Ptujskim gradom ob sončnem zahodu spremenil v rimski tabor. "Ave!" je zadonelo in moški in ženske, mladi in stari, odeti v toge in opanke, so vse prisotne vrnili v čas, ko je bil Ptuj mogočno rimsko mesto.