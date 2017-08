Ptuj se za nekaj dni vrača v rimske čase

Ptuj, 17. avgusta - Ptuj se bo danes za nekaj dni ponovno spremenil v rimski Poetovio, saj bo več kot 800 udeležencev iz šestih držav predstavilo življenje in običaje v starem Rimu. Ptujske ulice in trge bodo tako do nedelje zasedli gladiatorji, legionarji, senatorji, vestalke in drugi Rimljani.