Na Ptuju prihodnji teden X. Rimske igre

Ptuj, 9. avgusta - V rimskem kampu Poetovio na Ptuju bodo od 17. do 20. avgusta potekale X. Rimske igre, ki jih bodo odprli s posvetitvijo prostora in večerno zabavo. Ptujsko društvo za rimsko zgodovino in kulturo Poetovio LXIX že dan po otvoritvi kot organizator iger pripravlja celodnevni otroški tabor, večer pa bodo sklenili z bruhanjem ognja ter plesom v tančicah.