Države pozivajo ZDA in Severno Korejo k zadržanosti

Berlin/Sydney, 9. avgusta - Iz sveta se danes vrstijo pozivi ZDA in Severni Koreji k zadržanosti in zmanjšanju napetosti, potem ko sta Washington in Pjongjang zaostrila besedno vojno. K temu sta med prvimi pozvali Nemčija in Avstralija, zatem je pred stopnjevanjem napetosti posvarila še Kitajska. Francija pa je pohvalila odločnost ameriškega predsednika v tem primeru.