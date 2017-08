Socialna skrb: Preživninski sklad za hitrejšo izterjavo preživnin

piše Polona Šega

Ljubljana, 13. avgusta - Preživninski sklad se pri svojem delu srečuje z neplačevanjem preživnin, čeprav so jih zavezanci dolžni plačevati. Do oktobra želijo pripraviti in ministrstvu za delo tudi predstaviti predlog, ki bi omogočil hitrejšo izterjavo. Neplačevanje preživnin kot osrednji problem izpostavljajo tudi v zavodu Emma, kjer pomagajo žrtvam nasilja.