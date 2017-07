Socialna skrb: Ranljive skupine lahko najdejo oporo v večgeneracijskih centrih

piše Polona Šega

Ljubljana, 30. julija - Večgeneracijski centri, ki nudijo različne programe za posamezne ranljive skupine, so v Sloveniji novost, saj so prve uradno odprli v začetku letošnjega leta. Zdaj deluje že vseh načrtovanih 15 centrov. Imajo vse več obiska in tudi na ministrstvu za delo so zadovoljni z rezultati.