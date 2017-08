Trump in Moon: Severna Koreja vse večja grožnja

Pjongjang, 7. avgusta - Ameriški predsednik Donald Trump in njegov južnokorejski kolega Moon Jae-in sta v nedeljo po telefonu govorila o Severi Koreji in se strinjala, da je Severna Koreja "huda in vse večja neposredna grožnja ZDA, Južni Koreji, Japonski in večini držav po svetu", so sporočili iz Bele hiše.