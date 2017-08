EU s sankcijami proti novim ruskim posameznikom in podjetjem

Bruselj, 4. avgusta - Evropska unija je danes proti trem ruskim državljanom in trem ruskim podjetjem uvedla sankcije, ker so Siemensove plinske turbine poslali na ukrajinski polotok Krim, ki si ga je leta 2014 priključila Rusija. Posameznikom in podjetjem so zamrznili premoženje in jim prepovedali potovanje v EU, so sporočili iz Evropskega sveta.