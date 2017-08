Novi napadi talibanov v Afganistanu zahtevali žrtve

Kabul, 4. avgusta - Talibani so v četrtek zvečer v napadu na konvoj Nata v Kabulu ubili vojaka in tri civiliste, danes pa v napadu na tržnico za menjavo denarja v južni provinci Helmand najmanj pet ljudi. Afganistanske sile so medtem po večdnevnih spopadih danes zavzele mesto Jani Hel na jugovzhodu države.