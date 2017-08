Zagorelo ob železniški progi pri Divači

Divača, 3. avgusta - Popoldne sta ob železniški progi Divača-Rodik zagorela grmovje in gozd, poroča spletna stran uprave za zaščito in reševanje. Gori na površini približno 40 hektarjev, je za TV Slovenija pojasnil vodja intervencije Boris Budal, ki ne verjame, da bodo gasilci ponoči požar uspeli lokalizirati. Ogenj se sicer širi proti Lokvi in Sežani.