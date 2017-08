Mariborski policisti preprečili večji požar v bloku

Maribor, 2. avgusta - Trije mariborski policisti so v enem tamkajšnjih stanovanjskih blokov v ponedeljek zvečer med obravnavo poškodovanega vozila v neposredni bližini preprečili požar večjih razsežnosti. Zaradi možnosti namernega požiga 32-letnemu stanovalcu, ki je trenutno v psihiatrični oskrbi, grozi do pet let zapora.