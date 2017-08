V požaru stanovanjske hiše na Lavrici več deset tisoč evrov škode

Ljubljana, 3. avgusta - V požaru, ki je ponoči zajel stanovanjsko hišo na Lavrici, je nastalo za več deset tisoč evrov škode, dva gasilca in lastnik hiše pa so po intervenciji potrebovali zdravniško pomoč, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Vzrok požara bi po prvih ugotovitvah preiskovalcev lahko bil neustrezna električna napeljava, so sporočili s policije.