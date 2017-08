V požaru v Zalogu najbolj problematična požarna izcedna voda

Straža, 3. avgusta - Na izredni seji svetnikov Občine Straža so po nedavnem večjem požaru v podružnici podjetja Ekosistemi v Zalogu pri Straži predstavili podatke podrobnejših okoljskih analiz. Te kažejo, da so vsa vzorčena živila varna in skladna, zrak ni bil trajno onesnažen, prav tako ne Krka. Problematična je predvsem močno onesnažena izcedna požarna voda.