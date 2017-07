Nasprotniki pogorelega obrata podjetja Ekosistemi zahtevajo njegovo odstranitev.

Straža, 28. julija - Nasprotniki v nedavnem požaru uničene podružnice podjetja Ekosistemi v Zalogu pri Novem mestu so na zborovanju, ki so ga danes pripravili v športnem parku Breza pri Straži, zahtevali ukinitev dejavnosti te družbe. Začeli so tudi zbiranje podpisov pod peticijo s svojimi zahtevami. Po oceni organizatorjev se je zbralo približno 400 protestnikov.