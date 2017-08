Dnevnik: Telefon brez predsednika (4. 8.)

Ljubljana, 3. avgusta - Hladna vojna ne poteka na socialnih omrežjih, ampak skozi razvoj raket in militarizacijo zunanje politike. To so resne reči, ki jih je težko urejati po Twitterju. Ali so generali ameriškega predsednika Donalda Truma spravili pod nadzor, bomo vedeli takoj, ko mu bodo omejili še uporabo mobilnega telefona, v Dnevniku piše Ervin Hladnik Milharčič.