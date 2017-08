Demokracija: Od Timave do Trsta, od Ankarana do ... (3. 8.)

Ljubljana, 3. avgusta - Po nesrečni arbitražni razsodbi je naš pogled usmerjen proti Jadranskemu morju, kjer v teh dneh ogromno Slovencev preživlja dopust. A bi veljalo spomniti, da je mogoče uživati ne le na hrvaški, ampak tudi na slovenski obali od izliva Dragonje do Ankarana in na nekoč povsem slovenski obali od Trsta do izliva Timave, v Demokraciji piše Metod Berlec.