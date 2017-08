Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (3. 8.)

Ljubljana, 3. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da naj bi ameriški predsednik Donald Trump za novo veleposlanico v Sloveniji imenoval podjetnico Kelly Roberts, lastnico hotela v Kaliforniji. Poročale so tudi o pripravah na ponovno vzpostavitev železniškega potniškega prometa med Ljubljano ter Trstom in Benetkami.