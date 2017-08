Na Metliškem bo suša močno oklestila kmetijsko proizvodnjo

Metlika, 3. avgusta - Metliška občinska komisija za oceno škode, povzročene ob elementarnih in drugih nesrečah, je z zadnjimi terenskimi ogledi ugotovila, da je letošnja suša že močno prizadela kmetijsko proizvodnjo. Sadovnjake in vinograde je na določenih legah prizadela več kot 80-odstotno, strniščni dosevki pa praktično niso vzniknili, so opozorili na domači občini.