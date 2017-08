V Pomurju na plitkih tleh uničenega do 80 odstotkov pridelka

Murska Sobota, 2. avgusta - Zaradi visokih temperatur, vetra in majhne količine padavin je v Pomurju na plitkih tleh škoda na koruzi, poznem krompirju, soji, oljnih bučah in vrtninah že od 50- do 80-odstotna, na običajnih tleh pa okoli 30-odstotna. Po nekaterih podatkih naj bi na najbolj izpostavljenih območjih padlo manj kot 40 odstotkov dolgoletnega povprečja padavin.