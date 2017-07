Suša ponekod popolnoma uničila pridelek

Ljubljana, 31. julija - V večjem delu Slovenije je bila zaradi pomanjkanja padavin v spomladanskih mesecih zaloga vode pred poletjem manjša kot običajno. Pridelovalci skušajo blažiti posledice, a primanjkljaj vode je marsikje tako velik, da so pridelki rastlin zmanjšani od 30 do 60 odstotkov, ponekod so popolnoma uničeni. Poleg pozebe in toče pridelek tako klesti še suša.