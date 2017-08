Finance: Je dogajanje na trgu nepremičnin zdravo? (2. 8.)

Ljubljana, 1. avgusta - Pred slabim letom dni si v Financah objavili članek z naslovom Kdo bo kupil vsa ta stanovanja v Ljubljani?. Na forumu pod člankom se je vnela živahna razprava, spopadli so se tisti, ki so trdili, da stanovanj že ne bodo prodali, in tisti, ki so menili, da ta zaloga ni nič posebnega. Drugi tabor je imel očitno prav, v Financah piše Jurij Šimac.