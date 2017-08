Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (1. 8.)

Ljubljana, 1. avgusta - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale, da je japonska družba Sumitomo Rubber Industries danes napovedala investicijo v proizvodnjo medicinskih elastomerov v Sloveniji. Pisale so tudi, da družba Adria v občini Ankaran zapira javne poti za dostop do plaže in zaračunava vstopnino lastnikom psov.