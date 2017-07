Delo: Na sredi, s tveganjem padca (1. 8.)

Ljubljana, 1. avgusta - Čeprav je bil v minulem tednu ustanovitelj in lastnik Amazona Jeff Bezos najbogatejši človek na svetu menda samo pol dneva, to "nihanje" v ničemer ne spremeni pomembnosti sporočila. Gospodarske dejavnosti, ki so v svojem bistvu digitalne, so v zadnjih desetih letih postale najhitreje rastoči sektor, v Delu piše Damjan Viršek.