Kitajska poziva ZDA in Severno Korejo k umiritvi napetosti

New York, 1. avgusta - Kitajski veleposlanik pri Združenih narodih Liu Jieyi je danes v New Yorku opozoril ZDA in Severno Korejo, da sta v prvi vrsti sami odgovorni za zmanjševanje napetosti s Pjongjangom, ni pa to naloga Kitajske. S tem je zavrnil opozorila Washingtona, da "ne naredi nič" proti Severni Koreji, ki preizkuša svoje medcelinske rakete.