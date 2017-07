Pri ruski kapelici poudarili pomen sodelovanja in prijateljstva

Vršič, 30. julija - Pod Vršičem so danes obeležili 101. obletnico postavitve ruske kapelice. Slovenski zunanji minister Karl Erjavec in ruski minister za telekomunikacije in množične medije Nikolaj Nikiforov sta na slovesnosti, ki se je je udeležilo okoli 700 ljudi, poudarila pomen sodelovanja in prijateljstva med Slovenijo in Rusijo.