Slovenija in Rusija ob Pahorjevem obisku za krepitev gospodarskega sodelovanja

piše posebna poročevalka STA iz Moskve Maja Cerkovnik

Moskva, 10. februarja - Slovenija in Rusija sta se ob obisku predsednika Boruta Pahorja v Moskvi zavzeli za krepitev gospodarskega sodelovanja. Pahor je poudaril, da je za to nujna umiritev razmer v Ukrajini. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je izrazil željo po sodelovanju ruskih podjetij pri projektih v Sloveniji. Podjetja so ob obisku podpisala številne pogodbe.