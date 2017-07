Pod Vršičem v nedeljo slovesnost pri ruski kapelici

Ljubljana, 25. julija - Pod Vršičem bodo v nedeljo obeležili 101. obletnico postavitve ruske kapelice. Na slovesnosti, na kateri pričakujejo več kot 1000 ljudi, bosta zbrane nagovorila ruski minister za telekomunikacije in množične medije Nikolaj Nikiforov in slovenski zunanji minister Karl Erjavec, so organizatorji povedali na današnji tiskovni konferenci v Ljubljani.