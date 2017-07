Irska želi po brexitu morsko mejo z Veliko Britanijo

Dublin, 28. julija - Britanska premierka Theresa May se sooča z novimi zahtevami Irske, v skladu s katerimi bi mejo med Severno Irsko, ki je del Velike Britanije, in Irsko vzpostavili na Irskem morju. Tam bi vzpostavili carinske preglede in preglede potnikov, je po poročanju britanskih medijev dejal irski premier Leo Varadkar.