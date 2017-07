Deaktivacija bombe minila po načrtih, brez posledic na okolju

Duplek, 25. julija - Današnji postopek deaktivacije bombe v Vurberku je tekel po načrtih. "Intervencija je uspešno zaključena. To pomeni, da je bilo uničenje letalske bombe uspešno izvedeno. Posledic v okolju praktično ni," je novinarjem po dogodku povedal Stanislav Lotrič z Uprave RS za zaščito in reševanje. Evakuirani so se lahko vrnili domov, zapor cest ni več.