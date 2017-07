Evakuacija zaradi uničenja bombe v Vurberku po načrtih

Duplek, 25. julija - Sirene so ob 10. uri naznanile začetek evakuacije ljudi v Vurberku in Krčevini, ki bi lahko bili v nevarnosti zaradi uničenja bombe pri gradu Vurberk. Policisti, pripadniki civilne zaščite in gasilci pa preverjajo, če so ljudje zapustili območje. Evakuacija poteka po načrtih, je za STA povedal Miran Šadl s Policijske uprave Maribor.