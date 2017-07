Ob 10. uri začetek evakuacije zaradi uničenja bombe v Vurberku

Duplek, 25. julija - Sirene bodo danes ob 10. uri naznanile začetek evakuacije ljudi v Vurberku in Krčevini, ki bi lahko bili v nevarnosti zaradi načrtovane izvedbe postopka uničenja 250 kilogramov težke ameriške letalske bombe. To je domačin prejšnji teden našel pri gradu Vurberk in jo nato premestil k svoji hiši, s čimer je močno otežil njeno onesposobitev.