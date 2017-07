Nevladne organizacije zbirajo sredstva za šolske potrebščine

Ljubljana, 25. julija - Medtem ko so otroci na zasluženih počitnicah, Rdeči križ Slovenije in Slovenska Karitas že mislita na novo šolsko leto in šolske potrebščine, ki jih bodo potrebovali jeseni. Pod okriljem obeh nevladnih organizacij potekajo aktivnosti, da bi zbrali dovolj sredstev za nemoten pouk tudi pri otrocih iz socialno šibkih okolij.