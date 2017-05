Teden Rdečega križa Slovenije je priložnost za dobrosrčnost in dobrodelnost

Ljubljana, 4. maja - Z 8. majem, ko obeležujemo mednarodni dan Rdečega križa in Rdečega polmeseca, se začenja tradicionalni teden Rdečega križa Slovenije (RKS). V tem času se bodo zvrstile številne aktivnosti, zbirali bodo tudi denarna sredstva. Tudi letos so izdali doplačilne znamke in doplačilne nalepke za javni potniški promet v vrednosti 17 centov.